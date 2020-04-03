Украина ожидает поставку лекарства от COVID-19

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Так, по словам Министра, «Плаквенил» — это фактически единственное лекарство, которое используется при лечении коронавирусной инфекции, информирует enovosty.com/news.

Данный препарат уже хорошо зарекомендовал себя при лечении данного вида патогена. На сегодняшний день в стране уже есть три тысячи упаковок данного препарата, а на следующей неделе Украина ожидает дополнительную партию лекарства, которое рассчитано на помощь 20 тысячам пациентов.

Кроме того, Верховная Рада приняла закон, в котором разрешено использование в Украине для лечения COVID-19 незарегистрированных препаратов, а также тех препаратов, которые прошли регистрацию, но не предусмотрены для лечения коронавирусной инфекции.

В связи с этим МОЗ разработало протоколы лечения COVID-19 согласно которым, медики будут применять для лечения коронавируса препараты против ревматоидного артрита, ВИЧ инфекции, малярии, которые прекрасно зарекомендовали себя при лечении COVID-19 в других странах.

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