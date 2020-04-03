Темпы роста инфицированных на COVID-19 ускорились, реальных заболевших уже 10 млн чел, — врач-инфекционист Мухарская

Главная » Последние новости » Здоровье » Темпы роста инфицированных на COVID-19 ускорились, реальных заболевших уже 10 млн чел, - врач-инфекционист Мухарская Темпы роста инфицированных на COVID-19 ускорились, реальных заболевших уже 10 млн чел, - врач-инфекционист Мухарская

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Врач полагает, что сейчас уже можно говорить о том, что темпы распространения коронавируса существенно ускорились. , информирует enovosty.com/news.

Если раньше в мире 100 тысяч инфицированных фиксировалось на протяжении нескольких недель, то уже сегодня, статистка показывает такую же колоссальную цифру в промежутке нескольких дней. Подобная интенсивность роста, свидетельствует о том, что официальные цифры существенно отличаются от количества реальных заболевших.

«Так, если мы говорим об 1 млн инфицированных людей, согласно официальных данных, то реальная картина может демонстрировать инфицирование уже порядка 10 млн людей по всему миру, — говорит Мухарская.

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Подобное стремительное распространение, по словам Мухарской, говорит о том, что человечество незнакомо с этим вирусом и у него отсутсвует иммунитет, поэтому инфицирование происходит во всех возрастных группах. Но, у 80% населения болезнь протекает без серьезных симптомов, или вообще отсутсвует какая либо симптоматика. Именно в этом и заключается наибольшая опасность и сложность с диагностикой данного заболевания. Ведь многие даже не подозревают что являются носителями данного патогена.

Кроме того, подобная возрастающая динамика инфицирования на COVID19 по всему миру свидетельствует о том, что о какой-то стабилизации ситуации говорить пока преждевременно, — убеждена врач.