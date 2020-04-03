«Не только легкие»: Учёные пояснили, какие ещё органы страдают от COVID-19

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Так, согласно исследованию, опубликованного в одном из старейших и авторитетнейших научных журналов Nature, коронавирус может поражать верхние и нижние дыхательные пути одновременно. , информирует enovosty.com/news.

Что интересно, у одного и тоже больного в глотке и лёгких были найдены разные штамы коронавируса. Это говорит о том, что независимо друг от друга различные штамы COVID-19 поражают верхние и нижние дыхательные пути и прогрессируют параллельно.

Наличие коронавируса в верхних дыхательных путях, даже на начальном этапе заболевания, способствует передаче вирусной инфекции от больного человека к здоровому.

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