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Названы домашние животные, для которых опасен коронавирус, — исследование

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Группой учёных проведено исследование согласно которому выявлены домашние животные, которые наиболее подвержены заражению на COVID-19, а также выявлены те животные, которые не восприимчивы к данному патогену короавируса.

Названы домашние животные, для которых опасен коронавирус, — исследование

Так, согласно данных исследования проведённого учеными Харбинского ветеринарного научно-исследовательского института, кошки наиболее восприимчивы к заражению коронавирусной инфекцией и даже могут заражать других представителей этого вида. Также интересен тот факт, что у кошек инфицирование передаётся воздушно-капельным путем. Относительно возможности инфицирования животными людей исследования не проводились, информирует enovosty.com/news.

Также учеными было установлено, что собаки, свиньи, куры и утки не подвержены заражению на COVID-19.

Однако ряд учёных, которые также исследуют возможности передачи вируса от домашних животных людям и другим животным утверждают, что владельцем кошек не стоит беспокоиться, поскольку в лабораторных условиях кошкам намеренно вводили большие дозы вируса SARS-CoV-2 и данные тесты не отражают реальных условий, при которых взаимодействуют люди и животные.

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Кроме того нет реальных данных, что животные могут выделять достаточное количество патогена коронавируса, чтобы заразить человека.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 381

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