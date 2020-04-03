COVID-19: случаи заболеваний по всему миру превысили миллионную отметку

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Случаи заболеваний коронавирусом по всему миру в четверг превысили цифру в 1 миллион, при этом более 52 000 человек умерли. Пандемия еще больше разразилась в Соединенных Штатах, а ​​число жертв в Испании и Италии возросло, согласно официальным данным Reuters, информирует enovosty.com/news.

В Италии было больше всего смертельных случаев — более 13 900, за ней следует Испания. Данные также показали, что в Соединенных Штатах было больше всего в мире подтвержденных случаев заболеваний — более 240 000.

С тех пор как вирус был впервые зафиксирован в Китае в конце прошлого года, пандемия распространилась по всему миру, что побудило правительства закрыть предприятия, авиалинии и заставить сотни миллионов людей оставаться дома, чтобы попытаться замедлить заражение.

На фоне беспрецедентных шагов правительства по поддержке экономик, пострадавших от вспышки, еженедельные заявки на пособие по безработице в США подскочили до рекордных 6,6 млн, что вдвое больше, чем на предыдущей неделе. Это укрепило мнение экономистов о том, что самый продолжительный бум занятости в истории США, вероятно, закончился в марте.

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Морги и больницы в Нью-Йорке, эпицентре вспышки болезни в США, согнувшемся в четверг под напряжением, изо всех сил пытаются вылечить и похоронить жертвы. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сделал мрачный прогноз, что остальная часть страны вскоре столкнется с тем же.

В сильно пострадавшей Испании число погибших возросло до более чем 10 000 в четверг после того, как за ночь умерло 950 человек, однако чиновники здравоохранения были воодушевлены замедлением темпа ежедневного роста числа случаев заражения и смертей.

Согласно данным служб социального обеспечения, опубликованным в четверг, в Испании люди теряют рабочие места рекордными темпами с тех пор, как страна начала действовать в целях борьбы с коронавирусом. С середины марта около 900 000 работников потеряли работу.

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Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок пообещал в десять раз увеличить количество ежедневных тестов на коронавирус к концу месяца после того, как правительство подверглось критике за неспособность провести массовые проверки общественности.

Первоначально Британия придерживалась сдержанного подхода к вспышке, но премьер-министр Борис Джонсон, который дал положительный результат на вирус, сам изменил курс и ввел строгие меры социального дистанцирования после того, как моделирование показало, что четверть миллиона человек в стране могут умереть.

В Италии, которая 21 марта достигла ежедневного пика в 6 557 новых случаев, число погибших в четверг возросло до 13 915. Но это был четвертый день подряд, в течение которого число новых случаев оставалось в диапазоне от 4050 до 4782, что, похоже, подтверждает надежды правительства на то, что эпидемия прошла свой пик.

Медицинский персонал в полном защитном снаряжении переносит пациента на носилках по улице в Неаполе, Италия, 2 апреля 2020 года.

Италия была первой европейской страной, которая ввела широкие запреты на передвижение и экономическую активность, впервые подтвердив наличие коронавируса почти шесть недель назад.

Источник: Reuters