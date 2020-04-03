Чем опасен «Плаквенил», противомалярийный препарат для лечения коронавируса

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Так, согласно инструкции к лекарству, «Плаквенил» не используется для беременных и кормящих женщин, детям до 6 лет с массой тела ниже 31 кг, больным с ретинопатией, а также с наследственной лактозной недостаточностью, информирует enovosty.com/news.

Также стоит с осторожность принимать препарат больным, страдающим тяжелыми неврологическими заболеваниями, почечной недостаточность, желудочно-кишечными заболеваниями, чувствительностью к хинину и т.д.

Но в любом случае, назначение препарата «Плаквенил» пациентам с COVID 19 осуществляется лечащим врачом и только он принимает решение по каждому отдельному случаю, учитывая все риски, сопутствующие заболевания и специфику каждого пациента с коронавирусной инфекцией.

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Кроме того, согласно заявления Министра здравоохранения Украины Степанова уже сейчас в Украине есть 3 тысячи упаковок данного лекарства, а на следующей неделе ожидается еще одна крупная поставка, которая обеспечит лечение препаратом «Плаквенил» около 20 тысяч украинцев с COVID 19.