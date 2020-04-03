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Чем опасен «Плаквенил», противомалярийный препарат для лечения коронавируса

Главная » Последние новости » Здоровье » Чем опасен «Плаквенил», противомалярийный препарат для лечения коронавируса
 
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После того, как МОЗ официально одобрило применение препарата «Плаквенил» для лечения коронавирусной инфекции, отечественным медикам дали зелёный свет для использования данного лекарства. Но следует отметить, что есть нескорые противопоказания, при которых применения препарата противопоказано, либо должно использоваться с осторожностью.

Чем опасен «Плаквенил», противомалярийный препарат для лечения коронавируса

Так, согласно инструкции к лекарству, «Плаквенил» не используется для беременных и кормящих женщин, детям до 6 лет с массой тела ниже 31 кг, больным с ретинопатией, а также с наследственной лактозной недостаточностью, информирует enovosty.com/news.

Также стоит с осторожность принимать препарат больным, страдающим тяжелыми неврологическими заболеваниями, почечной недостаточность, желудочно-кишечными заболеваниями, чувствительностью к хинину и т.д.

Но в любом случае, назначение препарата «Плаквенил» пациентам с COVID 19 осуществляется лечащим врачом и только он принимает решение по каждому отдельному случаю, учитывая все риски, сопутствующие заболевания и специфику каждого пациента с коронавирусной инфекцией.

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Кроме того, согласно заявления Министра здравоохранения Украины Степанова уже сейчас в Украине есть 3 тысячи упаковок данного лекарства, а на следующей неделе ожидается еще одна крупная поставка, которая обеспечит лечение препаратом «Плаквенил» около 20 тысяч украинцев с COVID 19.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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