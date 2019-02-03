Диетологи назвали продукты, которые могут спровоцировать инсульт

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Эксперты составили перечень продуктов, которые могут способствовать развитию инсульта.

По мнению диетологов, существует ряд продуктов, которые наносят организму больше вреда, чем пользы. Некоторые из них даже способствуют возникновению коварного заболевания – инсульта, информирует enovosty.com/news.

Медики и диетологи напоминают, что в современном мире инсульт стал очень распространенным заболеванием. Чтобы обезопасить себя, необходимо исключить из своего рациона некоторую еду и напитки.

Эксперты считают, что врагом номер один является фаст-фуд. В картошке фри, гамбургерах, хот-догах и шаурме чрезвычайно много опасных жиров, которые становятся частой причиной поломок организма.

Помимо фаст-фуда, в список еды, провоцирующей инсульты, вошли орешки с различными солеными вкусами, сухарики с ароматизаторами, картофельные чипсы, магазинный майонез и сладкая газировка. Данная пища является источником усилителя вкуса глутамата натрия, дешевых растительных жиров и канцерогенов. Из-за наличия многих вредных веществ она способствует образованию «плохого» холестерина, который может забивать сосуды.

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Медики также напомнили, что инсульт очень «любит» малоподвижный образ жизни. Поэтому, чтобы избежать коварного недуга следует вести активный образ жизни и отказаться от вредных продуктов.