РусУкр

Фото недели

Природа как сказка, от украинского фотографа Вячеслава Мищенко

Все фото »

Здоровье

03.02.2019 г.
13:10Диетологи назвали продукты, которые могут спровоцировать инсульт
02.02.2019 г.
20:00Полезный микс: Медики рассказали о лучшем для здоровья способе пить кофе
19:14Когда боль в горле сигнализирует о смертельной опасности
13:44Определены продукты, которые нельзя употреблять во время простуды
11:00Ульяна Супрун: Какие лекарства полностью несовместимы с алкоголем
01.02.2019 г.
20:40ТОП-5 опасных предметов в номере отеля
13:40Как быстро избавиться от кашля без лекарств?
Все здоровье

Аналитика

01.02.2019528

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы
Госреестр избирателей рассказал, как проголосовать не по прописке, у Порошенко прокомментировали увольнение Аласании, а жителям столицы увеличили тарифы ...
01.02.2019655

Венесуэла – страна внутреннего раскола и арена империалистических разборок

Венесуэла – страна внутреннего раскола и арена империалистических разборок
На карте мира вызрел еще один острый внутренний гражданский конфликт, который используют внешние глобальные игроки для империалистических разборок между ...
31.01.20191059

Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев

Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев
Европарламент принял важную резолюцию по Венесуэле, новый опрос показал, за кого готовы голосовать украинцы, а украинская артистка Ани Лорак подала на ...

Последние новости

03.02.2019 г.
13:10 Диетологи назвали продукты, которые могут спровоцировать инсульт
12:23 Митрополит Епифаний официально вступил на престол
12:10 Ученые определили факторы человеческого несчастья
11:27 В Полтаве на ребенка с многоэтажки упала ледяная глыба: девочка впала в кому
10:43 Илон Маск: Все патенты Tesla опубликованы и их можно «добросовестно использовать»
10:06 В Софии Киевской началась интронизация митрополита Епифания (ВИДЕО)
09:42 Нардепы зарегистрировали законопроект о продлении льготной растаможки евроблях
09:14 Масштабный пожар на Лесной в Киеве: возникла угроза обвала строительных конструкций
02.02.2019 г.
21:07 Камера наблюдения запечатлела момент прорыва дамбы в Бразилии (ВИДЕО)
20:52 На дне Черного моря обнаружили "Потерянный флот Гитлера" (ВИДЕО)
20:00 Полезный микс: Медики рассказали о лучшем для здоровья способе пить кофе
19:20 "Это случилось": Стало известно, как будут судить Савченко и Рубана (ВИДЕО)
19:14 Когда боль в горле сигнализирует о смертельной опасности
19:08 Путин окончательно выбрал путь своей страны на дно, - Аnti-colorados
19:00 ТОП-10 самых опасных действующих вулканов в мире
18:30 Работа на 100 тысяч долларов: интернет-магазин опубликовал вакансию мечты
18:10 Йенс Столтенберг высказался о размещении ядерных ракет в Европе
18:06 "В готовности к немедленному применению": РФ перебросила к границе с Украиной батальоны
17:55 Учетная ставка в Украине оказалась самой дорогой в Восточной Европе
17:43 В Великобритании могут запретить все социальные сети
17:20 Скандальная диппереписка: Америка пообещала Венгрии давить на Киев
17:17 Украинская звезда озадачила фанатов вопросом о президентстве
17:13 Выборы-2019: Венский астролог рассказал, какого президента пророчат Украине звезды
16:32 Украинцы придумали хитрость, как сэкономить на электричестве
16:14 Митрополит Епифаний рассказал о последнем форпосте Путина в Украине и конце войны
16:00 Самые модные дни года: Чем украинские звёзды удивили публику (ФОТО)
15:44 Журналист о резонансном деле: Процесс самоуничтожения российской власти запущен
15:05 "Вода на нашу мельницу": Почему на самом деле Трамп очень полезный для Украины
14:52 Украинские военные рассказали о страхах пророссийских боевиков
14:50 "Не ваша территория": почему Россия подрывает села в оккупированном Крыму
14:40 Определены самые популярные направления учебы у европейских студентов
14:37 Выборы-2019: Топовый политик решил не баллотироваться в президенты
14:25 День сурка: Тимка IIІ разочаровал украинцев
14:18 Аваков раскрыл планы Путина по Украине на 2019 год
14:18 Самые ожидаемые смартфоны, которые представят в феврале
14:15 Иран изготовил новую крылатую ракету с дальностью полета 1300 км
14:15 ФСБшники поручили "обработать" жителей на Донбассе. Тымчук поделился деталями
13:44 Определены продукты, которые нельзя употреблять во время простуды
13:40 Фрегаты канадских ВМС получат новейшие разведывательные системы
13:25 Путин заявил, что Россия также выйдет из договора о РСМД, если США сделают это
13:10 Беларусская погранслужба закрыла канал незаконной миграции из Ирака в ЕС
12:58 Определен самый богатый человек в истории
12:47 Названо имя лучшего украинского спортсмена месяца
11:48 Четвертая годовщина смерти Кузьмы Скрябина: подборка самых популярных песен
11:12 В Одессе кандидат в президенты попала в аварию
11:00 Ульяна Супрун: Какие лекарства полностью несовместимы с алкоголем
10:21 Дональд Трамп готов объявить чрезвычайное положение в США
09:45 19-летний украинский моряк-военнопленный мог подхватить гепатит в российской тюрьме, - адвокат
09:20 Над Кубой взорвался метеорит
08:34 Украина готова к закупке высокотехнологичного оружия из США, - Климпуш-Цинцадзе
08:16 ООС: На Донбассе ликвидированы двое боевиков
01.02.2019 г.
22:54 Країна внутрішнього розколу: що відбувається у Венесуелі
22:40 В Киеве стреляли в ребенка
22:00 Tesla планирует выпускать новое транспортное средство
21:40 Минюст объявил новый этап борьбы с неплательщиками алиментов
21:30 Последний месяц зимы: какие изменения ждут украинцев?
21:28 Допинговый скандал: российского атлета лишат золотой медали Олимпиады
21:20 Стали известны маршруты для Hyperloop в Украине
21:16 Мусульман оскорбила надпись на кроссовках Nike (ФОТО)
21:12 Названа причина плохих продаж Windows 10
Все новости »

Диетологи назвали продукты, которые могут спровоцировать инсульт

Главная » Последние новости » Здоровье » Диетологи назвали продукты, которые могут спровоцировать инсульт
 
Печать Отправить на почту

 

 

Эксперты составили перечень продуктов, которые могут способствовать развитию инсульта.

По мнению диетологов, существует ряд продуктов, которые наносят организму больше вреда, чем пользы. Некоторые из них даже способствуют возникновению коварного заболевания – инсульта, информирует enovosty.com/news.

Медики и диетологи напоминают, что в современном мире инсульт стал очень распространенным заболеванием. Чтобы обезопасить себя, необходимо исключить из своего рациона некоторую еду и напитки.

Эксперты считают, что врагом номер один является фаст-фуд. В картошке фри, гамбургерах, хот-догах и шаурме чрезвычайно много опасных жиров, которые становятся частой причиной поломок организма.

Помимо фаст-фуда, в список еды, провоцирующей инсульты, вошли орешки с различными солеными вкусами, сухарики с ароматизаторами, картофельные чипсы, магазинный майонез и сладкая газировка. Данная пища является источником усилителя вкуса глутамата натрия, дешевых растительных жиров и канцерогенов. Из-за наличия многих вредных веществ она способствует образованию «плохого» холестерина, который может забивать сосуды.

Читайте: ТОП-3 спасительных шага при инсульте

Медики также напомнили, что инсульт очень «любит» малоподвижный образ жизни. Поэтому, чтобы избежать коварного недуга следует вести активный образ жизни и отказаться от вредных продуктов.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 623

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Украинская звезда озадачила фанатов вопросом о президентстве
Выборы-2019: Венский астролог рассказал, какого президента пророчат Украине звезды
Выборы-2019: Топовый политик решил не баллотироваться в президенты
Украинская звезда озадачила фанатов вопросом о президентствеВыборы-2019: Венский астролог рассказал, какого президента пророчат Украине звездыВыборы-2019: Топовый политик решил не баллотироваться в президенты
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы
Венесуэла – страна внутреннего раскола и арена империалистических разборок
Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев
В украинских городах на законных основаниях могут поднять триколор
Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019
Brexit превращается в «Санта-Барбару»
Полиция на стреме: как Аваков будет обеспечивать безопасность выборов
Поредевший Давос и «сексуальность» Украины
Резолюция ПАСЕ: Европа поддержала Украину, но русофобы вносят коррективы
Газовая война: может ли Украина выжить без транзита российского газа?
Все статьи


Читайте также

Определены продукты, «убивающие» мужское здоровье
 ТОП-3 спасительных шага при инсульте
Медики назвали ТОП-10 самых полезных продуктов в мире
 Обычные лекарства от простуды могут стать причиной инфаркта или инсульта
Определены продукты, которые должны быть в рационе каждого мужчины
 Определены продукты, которые обязательно должны быть в рационе долгожителей
Диетологи определили самый полезный продукт для гипертоников

Армия

Противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С»
Ракетная система залпового огня M270 MLRS (США)
Радиолокационная станция AN/TPS-75 (США)
Самолет истребитель BAE Harrier II GR5 / GR7 / GR9 (Великобритания)
Вся армия    >>

Персоны

Анатолий
ГРИЦЕНКО
Геннадий
ТИМЧЕНКО
Николай
ЛАГУН
Александр
МИРНЫЙ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Не ваша территория": почему Россия подрывает села в оккупированном Крыму (4249)

Камера наблюдения запечатлела момент прорыва дамбы в Бразилии (ВИДЕО) (3901)

Журналист о резонансном деле: Процесс самоуничтожения российской власти запущен (3339)

Полезный микс: Медики рассказали о лучшем для здоровья способе пить кофе (3194)

"Это случилось": Стало известно, как будут судить Савченко и Рубана (ВИДЕО) (2500)

Украинские военные рассказали о страхах пророссийских боевиков (2411)

Митрополит Епифаний рассказал о последнем форпосте Путина в Украине и конце войны (2387)

Путин окончательно выбрал путь своей страны на дно, - Аnti-colorados (2363)

Выборы-2019: Венский астролог рассказал, какого президента пророчат Украине звезды (1993)

Работа на 100 тысяч долларов: интернет-магазин опубликовал вакансию мечты (1941)


Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий



Мнения
Как они унижали нас
Юрий Андрухович

Как они унижали нас

Писатель Юрий Андрухович в своей колонке для zbruc.eu пишет о том, как украинские президенты спекулируют на теме уюта и достатка.
Новости компаний

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 