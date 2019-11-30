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Ученые: Как сохранить ясный ум до глубокой старости

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые: Как сохранить ясный ум до глубокой старости
 
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Ученые провели масштабное исследование, посвященное сохранению здравого ума в глубокой старости. По их мнению, больше всего повезет тем, кто любит разгадывать кроссворды и играть в шахматы.

Британские психологи проанализировали данные, полученные во время долгосрочного эксперимента. В нем участвовали более тысячи людей, рожденных в 1936 году. Результаты исследования ученые обнародовали в свежем выпуске The Journal of Gerontology, информирует enovosty.com/news.

Было зафиксировано, что с возрастом люди стремительно теряют когнитивные функции. Психологи научились даже предсказывать скорость спада умственных способностей. К примеру, существует взаимосвязь когнитивного старческого спада с бедностью в детском возрасте.

Дрю Альтшул и Ян Дири из Эдинбургского университета изучали способности шотландцев, проходивших тесты в 11 лет, а также в возрасте 70-79 лет. Оказалось, что быстрее «глупеют» те люди, которые редко играли в настольные игры. У поклонников головоломок, кроссвордов и шахмат память и скорость принятия решений практически не пострадали к 70 и 79 годам.

Авторы исследования уверены, что людям любого возраста полезно обогащать досуг настольными играми. Ведь именно они являются одним из залогов ясного ума в старости.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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