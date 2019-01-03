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Ученые заявили, что кофе может влиять на размер груди

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые заявили, что кофе может влиять на размер груди
 
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Шведские ученые провели ряд исследований, в ходе которых было выяснено, что из-за регулярного употребления кофе снижается гормон эстроген, что может стать причиной уменьшения размера груди.

Исследователи провели эксперимент, в котором поучаствовало около 300 женщин-добровольцев, регулярно употребляющих кофе. В ходе наблюдений, удалось выяснить, что у женщин, выпивающих не менее двух чашек кофе в день, грудь уменьшалась на 15-17 %. Особенно это касалось женщин обладающих пышными формами, информирует enovosty.com/news.

Ученые объяснили такой эффект от кофе тем, что при регулярном употреблении этого напитка, снижается выработка гормона эстрогена, который влияет на жировые клетки. Так, благодаря кофе женщины худели, благодаря чему уменьшалась также их грудь.


Автор: Катерина Лукьянчук
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