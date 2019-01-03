ТОП-5 самых неожиданных причин возникновения рака

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Медики сообщили, что может спровоцировать развития онкозаболеваний.

Горячий чай, информирует enovosty.com/news.

Ученые не рекомендуют пить горячий напиток. Лучше дать чаю остыть до комнатной температуры, а потом только его выпить. Горячий он может спровоцировать развитие опухоли пищевода.

Сидячая работа

Специалисты выяснили, что сидячий образ жизни также может стать причиной развития рака груди, легких, а также кишечника. Если у вас работа сидячая, то желательно после нее отправится в тренажерный зал или просто пробежаться вокруг дома.

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Высокий рост

Недавнее исследование доказало, что люди, которые обладают высоким ростом, имеют больше шансов заболеть раком, чем другие. Ученые еще до конца не выяснили причину этому.

Пластические операции

Медики просят людей без крайней необходимости не ложится под нож пластических хирургов. Основное осложнение после таких вмешательств — развитие онкологии.

Вредные привычки

Давно доказано, что злоупотребление алкоголем, курением может спровоцировать образования злокачественных опухолей в различных органах. Так что старайтесь избавляться от этих вредных привычек. Также неправильное питание, что становится причиной ожирения, также относят к факторам, которые влияют на заболевание раком. Медики рекомендуют ответственно относится к составлению своего рациона питания.