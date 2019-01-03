Стало известно, от чего зависит продолжительность жизни
По мнению исследователей то, насколько долго будет жить человек, зависит от программы, заложенной природой.
Ученые из США провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что время, отведенное человеку, программируется природой. Благодаря экспериментам удалось узнать, что продолжительность представителей любых видов млекопитающих зависит от количества нейронов в головном мозге, информирует enovosty.com/news.
Были проведены опыты над более чем 700 видами животных, среди которых были птицы и млекопитающие. Ученые сравнили данные о продолжительности жизни и количестве нейронов в головном мозге. И когда загадка была разгадана, эксперты научились «предсказывать» количество лет, которые осталось жить животному. Такая формула работала в 75 % случаев.
Отдельной группой ученые изучали людей. Нюансом было то, что в отличие от млекопитающих у людей учитывались периоды отсутствия фертильности. Но даже после учета всех факторов стало известно, что в среднем человек живет столько же, сколько и его браться меньшие с аналогичным количеством нейронов в головном мозге.