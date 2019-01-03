Медики назвали напиток, снижающий давление и укрепляющий иммунитет

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Специалисты призывают включить в свой рацион томатный сок. Этот напиток обладает многими полезными свойствами.

Медики давно установили, что в соке томатов много витаминов А и С, поэтому он отлично повышает иммунитет. В сезон ОРВИ и гриппа этот напиток позволит оставаться здоровым, информирует enovosty.com/news.

Также экспертами было установлено, что в состав томатного сока входят ниацин и полезные волокна, снижающие холестерин и противостоящие возникновению атеросклероза. Было также доказано, что напиток мягко уменьшает артериальное и внутричерепное давление. Происходит этого из-за наличия в томатах калия. Его суточная норма умещается всего в один стакан. Также в этих красных овощах содержится витамин B6, укрепляющий состояние кровеносных сосудов.

Клетчатка и органические кислоты томатного сока благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт. Они улучшают пищеварительные процессы и кишечную микрофлору. Помимо этого, данный напиток отлично выводит радионуклиды из организма.

У помидоров – масса достоинств. В их состав входит еще и сера, которая благотворно влияет на почки и печень. А ликопен, содержащийся в томатах, способен уничтожать свободные радикалы и предотвращать возникновение различных видов опухолей.

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