Японские медики отказываются пользоваться онлайн-базой данных о COVID-19: в чем причина?

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Японские медицинские работники пренебрегают правительственной базой данных COVID-19 в реальном времени, введенной в середине пандемии, чтобы лучше справляться со вспышками.

Только 40% медицинских учреждений используют онлайн-базу данных, известную как HER-SYS, которая была развернута в мае, как показал опрос министерства здравоохранения на этой неделе. Респонденты жаловались на то, что система требует слишком много времени для использования или дублирует работу, которую им все еще приходится делать с бумажными документами., информирует enovosty.com/news.

«Существует большая нехватка персонала, который может справиться с этой системой», — сказал Сатору Хасимото, директор отделения интенсивной терапии Медицинского университета префектуры Киото.

HER-SYS имеет «печально известную репутацию», поскольку требует заполнения более 120 полей, сказала Фуми Сакамото, менеджер по инфекционному контролю в Международной больнице Святого Луки в Токио.

По ее словам, большинство больниц в Токио или Осаке, крупнейших мегаполисах страны, до сих пор не установили его, поскольку у них есть собственные системы.

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Модернизация устаревшей правительственной инфраструктуры Японии была ключевым обещанием премьер-министра Ёсихидэ Суги, который был избран премьер-министром в этом месяце. Он намерен создать новое цифровое агентство, которое возглавит этот процесс.

Пандемия высветила эти проблемы, поскольку бюрократические проволочки замедляют стимулирование населения, и сбор данных об инфекциях, которые зачастую являются несвоевременными или непоследовательными между регионами.

Как заявил в среду журналистам представитель министерства здравоохранения Хироши Умеда, внедрение HER-SYS не соответствует поставленной правительством цели. Министерство провело опрос, как улучшить систему и попросило рабочую группу экспертов посоветовать, как это сделать.

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«Мы стараемся удовлетворить запрос, чтобы сделать эту базу данных более простой и удобной», — сказал он.

Источник: Reuters