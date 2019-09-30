Назвали случаи, когда не стоит верить в диагноз «рак»

Главная » Последние новости » Здоровье » Назвали случаи, когда не стоит верить в диагноз «рак» Назвали случаи, когда не стоит верить в диагноз «рак»

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Эксперты отмечают, что существуют случаи, когда не стоит верить в то, что у вас диагностировали «онкологию».

Во-первых, если вы сомневаетесь в компетенции врача, который поставил вам такой диагноз. Существует много специалистов-мошенников, которые специально говорят страшный диагноз для дальнейшей «выкачки» денег, информирует enovosty.com/news.

Во-вторых, не верьте, если страшный диагноз вам сообщили по телефону или в письменной форме. Обычно жертвами становятся люди в возрасте.

В-третьих, анализы нужно сдавать в нескольких лабораториях, чтобы сравнить полученные результаты. Очень часто на практике бывает, что перепутывают результаты, в лаборатории неисправное оборудование, неправильно сохраняют образцы материала.

Также не стоит доверять словам медсестер или лаборантов, такой диагноз может поставить только квалифицированный специалист.

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Есть ли у вас рак можно сказать только после полного исследования. Нужно пройти МРТ, КТ, ПЭТ КТ, а также сдать анализы на онкомаркеры.