Стало известно, дефицит каких витаминов провоцирует головные боли

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Иногда причиной возникновения мигреней может стать недостаток витаминов в организме. В случае часто повторяющихся головных болей следует обогатить свой рацион.

В издании «Express» появилась новая статья британских медиков. В ней идет речь о связи дефицита некоторых витаминов и головных болей, информирует enovosty.com/news.

Оказывается, очень часто мигрени связаны с недостатком витаминов группы В. Именно они защищают нас от некомфортных ощущений в теле. Особенное внимание следует обратить на рибофлавин (В2), который содержится в нежирном мясе, молоке, почках и печени.

Также важна для людей фолиева кислота (В9). Она содержится в листьях салата, капусты, яблоках, абрикосах и орехах. Исследование ученых показало, что достаточное количество этого вещества на протяжении полугода резко уменьшало количество возникновения болей в голове.

На интенсивность мигреней влияет и витамин D. Медики утверждают, что главным образом это касается мужчин. Данный витамин можно найти в жирных сортах рыбы, яйцах, молоке и злаках.

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К ликвидации болевых ощущений причастен и магний. Бобовые, орехи и листовые овощи позволят нервной системе функционировать более стабильно.