Стало известно, почему на море человек чувствует себя счастливым

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Морской отдых позволяет улучшить настроение. Причина кроется в особенной мелодичности волн и солнечном свете.

Исследователи из разных стран нашли объяснение хорошему настроению во время морского отдыха. И дело не только в том, что человек освобожден от рутинной работы, информирует enovosty.com/news.

Была замечена закономерность – звук волны влияет как раз на ту часть головного мозга, которая отвечает за эмоциональность и переживания. Таким образом, слушая море, отдыхающий расслабляется психологически.

Известно также, что шум воды влияет на уровень кортизола. Гормон стресса падает под его воздействием. Ученые считают, что дело в том, что подобный звук напоминает материнское сердцебиение. Подсознательно, человек начинает чувствовать себя под защитой.

Тот, кто находится на морском побережье также поглощает большое количество кислорода, способствующего поднятию уровня серотонина – гормона счастья. Поэтому, отдыхающие реже тревожатся по пустякам.

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Благотворно влияет и солнечный свет, которого на пляже полно. Под воздействием лучей в организме происходит целый ряд химических реакций. Стимулируя эндокринную систему, свет улучшает настроение и продуцирует выработку эндорфинов.