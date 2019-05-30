Грудное молоко обеспечит пожизненный иммунитет против инфекции

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Международная группа ученых пришла к сенсационному выводу, что грудное вскармливание обеспечит ребенку защиту от инфекций.

Нужно добавить, что пока ученые провели исследование только на грызунах. Специалисты подчеркивают, что во время грудного вскармливания женщина дает своему чадо защиту от различных инфекций, информирует enovosty.com/news.

Новое исследование экспертов опровергает старую гипотезу о том, что защита действительна только на момент кормления ребенка грудью.

В ходе исследования удалось установить, что младенцы перенимали эффект с клетками материнского молока, а не через специальные белки и антитела.

Специалисты хотят разработать вакцину для тех женщин, которые кормят грудью, чтобы в процессе грудного вскармливания она передалась малышу и запустила все процессы для защиты организма.

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