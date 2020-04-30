В протокол лечения COVID-19 украинские медики внесли новый препарат
Украинские медики при лечении коронавирусной инфекции будут использовать препарат Гепарин, который способствует разжижению крови у пациентов и предотвращают появление тромбов.
Украинские медики обратили внимание на то, что коронавирусная инфекция провоцирует тромбоэмболическое осложнение у пациентов с диагнозом COVID-19. В связи с этим, в протокол лечение данного заболевания был внесен препарат Гепарин, который разжижает кровь и блокирует образование тромбов, информирует enovosty.com/news.
Данный препарат относится к группе антикоагулянтов и эффективно зарекомендовал себя при тромбоэмболических осложнениях.