В протокол лечения COVID-19 украинские медики внесли новый препарат

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Украинские медики при лечении коронавирусной инфекции будут использовать препарат Гепарин, который способствует разжижению крови у пациентов и предотвращают появление тромбов.

Украинские медики обратили внимание на то, что коронавирусная инфекция провоцирует тромбоэмболическое осложнение у пациентов с диагнозом COVID-19. В связи с этим, в протокол лечение данного заболевания был внесен препарат Гепарин, который разжижает кровь и блокирует образование тромбов, информирует enovosty.com/news.

Данный препарат относится к группе антикоагулянтов и эффективно зарекомендовал себя при тромбоэмболических осложнениях.