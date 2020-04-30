Сопутствующие заболевания существенно повышают летальность при коронавирусной инфекции, — исследование

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Проанализировав порядка 17 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией ученые из группы ISARIC пришли к выводу, что большинство пациентов с летальным исходом имели хронические сопутствующие заболевания.

Ученые продемонстрировали в процентном соотношении наличие заболеваний и их влияние на смертность при COVID -19. Результаты исследования опубликовала Daily Mail, информирует enovosty.com/news.

Согласно данных экспертов ISARIC, смертность у людей с деменцией составляла на 39% выше средней. Больные, у которых наблюдалась избыточная масса тела, умирали на 37% больше тех, у кого не было этой патологии, а у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями смертность фиксировалась на 31% чаще.

Что характерно, около 29% пациентов умирали, поскольку у них были проблемы с сосудами, они были заблокированы, что делало малоэффективными процедуры по перекачиванию крови и кислорода.

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Также был высок процент смертности у пациентов с сахарным диабетом, астмой и болезнями почек.

А вот активные курильщики заняли в списке заразившихся коронарирусной инфекцией одно из последних мест, их количество составляет 10% от общего числа.