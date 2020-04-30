Коронавирусом повторно заразится невозможно, — исследование

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Медики из Китая пришли к выводу, что повторное инфицирование коронавирусом невозможно, а ПЦР тесты, которые показывают повторное наличие вируса в крови, фиксируют «мертвые» остаточные элементы вируса, которые уже не опасны для организма человека.

Глава Национального клинического комитета Южной Кореи по борьбе с инфекционными болезнями О Мен-дон убеждён, что ложноположительные результаты ПЦР тестов обусловлены высокой чувствительностью данной тест-системы, и они фиксируют отдельные элементы уже мертвого вируса, который может оставаться в крови долгое время после перенесённого заболевания. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, учёный убеждён, что вирус скорее всего не остаётся навсегда в организме в отличие от вирусов герпеса или гепатита В, поскольку коронавирус не проникаете в ядро клетки и не взаимодействует с ДНК человека. А это, в свою очередь, значит, что вирус не дает хроническую инфекцию, — отмечает учёный О Мен-дон.