Туристы из Бали отказываются от обсервации и угрожают голодовкой (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Туристы из Бали отказываются от обсервации и угрожают голодовкой (ВИДЕО) Туристы из Бали отказываются от обсервации и угрожают голодовкой (ВИДЕО)

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Некоторые туристы из Бали, помещенные на обсервацию в отель «Казацкий» в Киеве после эвакуации из Дохи (Катар), объявили голодовку.

Туристы из Бали выступили категорически против того, чтобы покинуть автобус, которым их привезли в отель Казацкий, заявляя, что в случае их принудительного заселения объявят голодовку, информирует enovosty.com/news.

Украинцы, которые уже во время пандемии коронавируса отправились отдыхать за границу возмущены, что от них требуют принудительной обсервации.

Они готовы пройти тесты и сидеть дома на карантине, но не готовы находится 14 дней в отеле в изоляции.

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Туристы негодуют относительно постановления Кабмина об обязательной обсервации и заявляют, что сожалеют о потраченных деньгах на билет, а также о том, что не добирались самостоятельно через Беларусь, как это сделали другие туристы из Украины.

«То, что нам предлагают, неприемлемо. И если бы мы знали, что произойдет с нами, когда мы приедем, мы бы никогда в жизни сюда не приехали за те деньги, которые мы потратили», — заявила одна из эвакуированных.

В частности, люди пожаловались на то, что их поселили по 2-3 человека в номер, плохие бытовые условия и отсутствие медика в месте обсервации. К тому, же постояльцы отметили, что среди них есть больной мужчина с температурой, а к нему не едет скорая помощь. Главным образом именно эта причина и стала поводом для протестной голодовки.

Сейчас вновь прибывшие сограждане сидят в автобусе и отказываются выходить, многие готовы даже объявит голодовку в знак протеста, против вынужденной изоляции.