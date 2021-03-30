Система здравоохранения Украины справляется с нагрузкой, — Ляшко

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Из-за стремительного увеличения количества заболевших коронавирусом больницы переполнены, а врачи жалуются на новый британский штамм COVID-19, который поражает уже не только людей пожилого возраста, но и людей других возрастных категорий. Среди больных увеличивается летальность.

С просьбой прокомментировать ситуацию в программе “Свобода слова на ICTV” обратились к главному санитарному врачу Украины, заместителю министра здравоохранения Виктору Ляшко. Об этом информируют Экономические Новости.

«Давайте посмотрим на состояние заболеваемости и госпитализации в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Это две области, которые первые вошли в красный уровень эпидемической опасности. Сейчас там ситуация стабилизировалась. У врачей есть время передохнуть. И если и далее будут соблюдать противоэпидемические нормы, то можно считать, что эту волну в этих двух областях прошли.

Однако, сейчас у нас 11 областей находятся в красной зоне эпидемической опасности. Новые области также приближаются к красному уровню эпидемической опасности. Необходимо ли вводить общегосударственный карантин, при котором будут введены жесткие противоэпидемические карантинные ограничения? Пока что система здравоохранения справляется с нагрузкой. И как показывают действия Ивано-Франковской и Закарпатской областей, есть позитивный результат», — сказал Виктор Ляшко в эфире программы.