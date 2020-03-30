Как пассажиров рейсов Доха — Киев отправляли на принудительную обсервацию (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Как пассажиров рейсов Доха - Киев отправляли на принудительную обсервацию (ВИДЕО) Как пассажиров рейсов Доха - Киев отправляли на принудительную обсервацию (ВИДЕО)

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После постановления Кабмина (Украина), согласно которому все приезжающие из-за границы украинцы обязаны проходить 14-дневную обсервацию, сегодняшние рейсы из Дохи наглядно продемонстрировали, как на практике происходит принудительный карантин и обсервация в Украине из-за пандемии коронавируса.

Так, сегодня в аэропорт Борисполь прибыли два рейса из Дохи. Туристы, которые возвращались с пересадкой с Бали и других стран, уже на борту самолета узнали, что должны поехать на принудительную обсервацию. На выбор было два варианта: в отели, оплачивать которые туристы будут сами, либо бесплатно, в отель Козацкий на обсервацию, которую оплачивает государство, информирует enovosty.com/news.

Как комментирует один из туристов, билеты на рейс украинцы покупали за свой счёт.

Билеты обошлись в 267 долларов с человека. Пассажир возмущён и заявил о том, что если бы они на Бали узнали о принудительной обсервации, то остались бы там и не летели в Украину.

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После приземления в Борисполе и длительной коммуникации с правоохранительными органами часть вновь прибывших все же поехала в отель «Козацкий» на обсервацию, а вот другая часть пассажиров осталась в самолете.

Так, согласно информации пассажиров, в одном из самолетов осталось 30 человек, в другом 100 человек. Среди них семьи с маленькими детьми.

По словам пассажиров, в самолёте нет воды и еды, дышать тяжело поскольку подача воздуха затруднена, но пассажиры не сдаются и настаивают на домашнем карантине.

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«Мы в самолёте уже 15-16 часов. Сейчас в нашем самолёте осталось 30 людей, а в другом 100. Здесь нет ни воды, ни еды. Благо тепло. Просим переместить нас в терминал, но нас согласны переместить только в отель. Возможно, сейчас из руководства кто-то проснётся. Мы предложили несколько вариантов компромисса: сесть на домашнюю изоляцию, пусть нас контролируют приложением мобильным, которые отслеживает передвижения на карантине. Есть методики контроля. Мы готовы на любые тесты, без проблем. Все хотят домой», — прокомментировал пассажир одного из самолетов Ростислав Русаков.

Те же, кто приехал в Козацкий публикуют фото с номеров, жалуясь, что номера маленькие и с крана течёт ржавая вода.

Позже часть пассажиров таки покинула самолёт, и по стоянию на 12 часов дня в самолетах осталось около 50 человек, которые готовы были за свой счёт сдать ПЦР на коронавирус, но ехать в обсервацию категорически отказываются.

Также есть информация, что по дороге в отель Козацкий некоторым удалось сбежать. Более того, некоторые пассажиры писали, что после того как их привезли под отель контроль со стороны правоохранительных органов был ослаблен и многие просто разъезжались по домам клятвенно обещая сидеть дома на карантине.