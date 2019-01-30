ТОП-3 инфекции, которые можно подхватить в парикмахерской

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Посещая парикмахерскую и рассчитывая на красивую стрижку, человек рискует еще, и подхватить инфекцию. Причем, это может случиться не только в дешевом заведении, но и в более дорогом, если не соблюдаются элементарные правила санитарии и гигиены. Вот наиболее распространенные из них.

Фолликулит

Если инструменты в парикмахерской плохо продезинфицированы, то на них могут остаться чьи-то бактерии стафилококка, которые легко перейдут на чувствительную во время стрижки кожу следующего пациента. Это грозит фолликулитом – воспалением волосяных фолликулов, которые проявляются зудящими красными высыпаниями и гнойными прыщами, информирует enovosty.com/news.

Стригущий лишай

Это кожное заболевание может передаться человеку из-за плохо обработанной расчески. Грибок проявляется в виде красных пятен в «чешуйках». Если вовремя не пролечить стригущий лишай, то можно остаться полностью без волос, кроме того, он грозит безобразным рубцеванием кожи.

Столбняк

Бактерии этого заболевания в виде спорт могут легко проникать в помещение и вместе с пылью оседать на разные предметы. Если на коже человека есть ранки или порезы, то они могут оказаться отличным местом для размножения инфекции.