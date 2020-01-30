Китайский коронавирус добрался до Индии

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Новый китайский коронавирус уже зафиксирован в Индии. Первый случай заболевания был подтвержден медиками 30 января.

Сегодня, 30 января, в Индии выявлен первый случай заражения новым коронавирусом. Заболевшим оказался индийский студент, который учится в Уханском университете (Китай), информирует enovosty.com/news.

Юноша помещен в медицинский изолятор. Состояние больного оценивается врачами как стабильное. По словам СМИ, случай коронавируса зафиксирован в индийском штате Керала.

Отметим, что в Индии это первый случай заражения новым китайским коронавирусом.

Напомним, по состоянию на сегодня от этого заболевания погибло 170 людей. Сейчас короновирус фиксируется уже во всех регионах КНР. Также известно, что первый случай заражения выявлен и в Тибете.

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За вчерашние сутки в мире зафиксировали 1738 новых случаев инфицирования вирусом. Теперь на планете более 8000 людей заражены китайским коронавирусом. Большинство из них – в Китае. На материковом Китае болеют 7771 человек, 10 пациентов находятся в Гонконге, 7 – в Макао, а 8 – на Тайване.

Что касается других стран, то в азиатских регионах заражены 71 человек, 8 живут на территории Европы, 8 – в северной Америке, 5 – в Австралии.