Как победить токсикоз?: врачи дали советы

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Многие беременные женщины сталкиваются с проблемой токсикоза. Медики рассказали, как можно облегчить себе жизнь в этот период.

Отметим, что сначала организм женщины начинает адаптироваться к изменениям. Из-за этого у некоторых может появиться тошнота, рвота и повышенное слюноотделение, информирует enovosty.com/news.

Врачи говорят, что обычно это состояние должно пройти до 16 недели беременности самостоятельно. Но иногда без вмешательства не обойтись. Например, тошнота бывает чаще 3 раз в сутки, понижен аппетит и пища совсем не усваивается. Это повод, чтобы обратиться за помощью.

Обычно будущим мамам рекомендуют больше отдыхать, чаще бывать на свежем воздухе, а также хорошо высыпаться.

Для того, чтобы облегчить такое состояние будущим мамам рекомендуется больше отдыхать, спать и соблюдать режим нагрузок. Когда уходите с дома, старайтесь оставлять окна на проветривание.

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Также специалисты советуют женщинам в положении кушать полулежа и маленькими порциями. Также еда должна быть комнатной температуры. Медики рекомендуют избегать употребление острой, копченой пищи. А вот пить нужно много. Вода облегчит ваше состояние, но только в чистом виде, соки, чаи и кофе лучше в этот период не пить.