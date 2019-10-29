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Медики определили наиболее действенные способы предотвращения инсульта

Главная » Последние новости » Здоровье » Медики определили наиболее действенные способы предотвращения инсульта
 
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Исследователи рассказала, как избежать возникновения инсульта.

В Национальной системе здравоохранения Великобритании назвали основные способы предотвращения такого опасного заболевания как инсульт. По мнению специалистов, людям следует придерживаться сбалансированной диеты, заниматься физическими нагрузками и отказаться от вредных привычек, информирует enovosty.com/news.

Британские медики призывают людей не верить в чудодейственные свойства особых пищевых добавок. По их мнению, никакие БАДы не предотвратят инсульт. Работают они только в комплексе со здоровым способом жизни.

Провоцировать возникновение инсультов могут неправильные пищевые привычки, в частности, злоупотребление жирной или очень соленой едой. Такая пище провоцирует отложение холестериновых бляшек, появление ожирение, аритмии и сахарного диабета. Все эти факторы повышают риск возникновения коварной болезни. По мнению британцев, риски увеличиваются и у женщин старше 50 лет, которые находятся на гормонотерапии.

Также, чтобы предотвратить инсульт, не следует игнорировать регулярное измерение артериального давления, ведь первые симптомы часто незаметны и неощутимы.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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