Гастроэнтерологи открыли новое полезное свойство кофе

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Медики выявили новое полезное свойство любимого многими напитка – кофе. Оказывается, он способен снизить риск возникновения целого ряда болезней.

Американская коллегия гастроэнтерологов на своем официальном сайте обнародовала информацию об обнаружении новых свойств кофе.

В ходе изучения влияния этого напитка на организм врачи провели эксперимент. В нем участвовали 34 человека. У всех них взяли анализ со слизистой оболочки толстой кишки. Биопсия осуществлялась с разных сегментов органа. После этого исследователи сравнивали наличие различных бактерий у людей, кто употребляет много (более 82,9 миллиграммов) кофеина и тех, кто мало пьет кофе, информирует enovosty.com/news.

Результаты удивили медиков. Оказалось, у любителей кофе в слизистой «живет» много полезных бактерий Faecalibacterium и Roseburia и меньше вредных Erysipelatoclostridium. Благодаря «хорошим микроорганизмам» существенно уменьшается риск возникновения заболеваний сердца и сосудов. Также снижается вероятность стать диабетиком и владельцем болезней печени.