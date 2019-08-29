ВОЗ: Корь вернулась в четыре европейские страны

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Всемирная организация здравоохранения в своем новом отчете заявила, что корь возвратилась в четыре страны Европы. Ранее все они были признаны свободными от этого коварного недуга.

В новом отчете ВОЗ приведены данные Европейской региональной контрольной комиссии по изучению кори и краснухи (RVC). Согласно свежему мониторингу, корь больше не считают уничтоженной в таких странах: Албания, Чехия, Греция и Великобритания, информирует enovosty.com/news.

Руководитель комиссии RVC Гюнтер Пфафф заявил, что очень обеспокоен сложившейся ситуацией. Он добавил, что справиться с ситуацией может только высокий охват иммунизации.

Добавим, что в отчете также упоминается Украина. Указано, что в нашей стране корь и краснуха продолжают быть эндемичными болезнями.

Справка. Страна считается свободной от кори, если на протяжении 12 месяцев в определенной территориальной зоне не фиксируется эндемичная передача.

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Эксперты считают, что одной из причин распространения кори являются многочисленные фейки по поводу вакцинации. Врачи напоминают, что только прививка способна уберечь от недуга. В ВОЗ заявили, что в 2019 году в мире зафиксировано 365 тыс. случаев кори.