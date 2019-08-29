В Пекине проведена первая дистанционная операция с помощью робота-медика

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Китайские медики впервые с помощью робота провели дистанционную операцию. Процедура проходила на расстоянии 136 километров.

В Китае впервые провели дистанционную операцию. Сделать это помог специальный робот-медики. Благодаря 5G-связи информация о ходе операции транслировалась врачам-хирургам, информирует enovosty.com/news.

Медицинская процедура проходила в городе Таньцзинь в Первой центральной горбольнице. Трансляция же осуществлялась экспертам, находящимся в Пекине в больнице Цзишуйтань. Операция была ортопедической. Пациенткой стала 36-летняя женщина. Вся процедура заняла около трех часов.

Пекинские медики также добавили, что пробную операцию на модели они провели всего за 20 минут.

Руководитель ортопедического отделения в Таньцзиньской больнице Цзян Вэньсюэ заявил, что благодаря технологии 5G медики смогут проводить операции на любом расстоянии. Сеть нового поколения гарантирует, что изображения и видео будут стабильными, надежными, четкими и непрерывными.

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Напомним, что в Китае роботы уже давно начали входить в сферу хирургии. Так, в 2017 году роботизированный стоматолог успешно имплантировал пациенту напечатанные на 3D-принтере зубы.