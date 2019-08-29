РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Индийский фотограф сделал пронзительные кадры животных

Все фото »

Здоровье

29.08.2019 г.
13:40В Пекине проведена первая дистанционная операция с помощью робота-медика
12:19Ученые: Почему владельцы собак реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями
28.08.2019 г.
20:35Диетолог рассказала, сколько воды нужно пить в день
19:53Ученые рассказали о полезных свойствах красного вина
15:57В столице непривитым детям не будут запрещать посещать учебные заведения
14:15Медики назвали продукты, провоцирующие развитие онкозаболеваний
27.08.2019 г.
13:11Эксперты рассказали, как технология 5G может влиять на здоровье человека
Все здоровье

Аналитика

26.08.2019

Independence Day Show. Раскол по-прежнему есть, но обошлось без драки

Independence Day Show. Раскол по-прежнему есть, но обошлось без драки
В отличие от последних лет, официальное празднование Дня Независимости Украины в столице 24 августа 2019 года прошло без военного парада в форме шоу, ...
23.08.2019

Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века

Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века
Трамп захотел вернуть Россию в ряды Большой восьмерки и захотел купить Гренландию, украинцы отмечают главные праздники страны и очень ждут возвращению ...
20.08.2019

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Несмотря на коренную смену состава депутатского корпуса и приход новой власти, борьба за должности и места, особенно «хлебные», происходит в старых добрых ...

Последние новости

29.08.2019 г.
14:02 26 профессиональных организаций выступили против использования экологии в политических и бизнес-целях
13:57 Людей ожидает 12-часовая рабочая неделя
13:54 Рада создала пять фракции и одну депутатскую группу. СПИСОК
13:40 В Пекине проведена первая дистанционная операция с помощью робота-медика
13:29 Дело "Роттердам+" инспирировано Коломойским, который потерял из-за формулы миллиарды, - СМИ
13:26 Экс-глава НКРЭКУ развенчал ложь и манипуляции Коломойского
13:16 Цезарь, лосось и семга: Украинцы активно обсуждают меню в новой Раде (ФОТО)
13:05 Безвыходная ситуация: Оккупированный Донбасс накрыл денежный "блэкаут"
13:02 В Слуге народа рассказали о первом назначении в новом Кабмине Зеленского
12:58 Успешная операция: "Азов" сделал прорыв на Донбассе
12:57 Назван единственный кандидат в премьеры
12:56 Юрий Луценко подал в отставку с поста генпрокурора
12:35 В США создали умную бутылку, очищающую воду
12:19 Ученые: Почему владельцы собак реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями
12:01 Поддельные золотые слитки на сумму 50 млн долларов появились на мировом рынке
12:01 В деле об обвале дома в Дрогобыче задержаны два работника коммунального предприятия, - полиция
11:59 Новая Почта осваивает небо
11:50 Петицию против остановки работы британского парламента подписали более миллиона человек
11:48 Олега Сенцова доставили из колонии в Москву для обмена - источник
11:48 Это опасно: В США назвали альтернативу "Северному потоку-2"
11:46 Слуги в Раде намерены заседать до поздней ночи
11:06 Бывший пленный рассказал жуткие истории о том, как боевики издевались над украинцами
11:03 Житница Европы без пшеницы: аграрии против ограничения импорта минеральных удобрений из других стран
10:20 Украине грозит дефицит автогаза. Что будет?
10:19 В Украине выросли зарплаты и уменьшилась задолженность
10:11 Первое заседание новой Рады. Планы и онлайн-трансляция
10:08 Законопроект Хромаева №9035 узурпирует власть Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, - Падалка
09:26 Военные деньги для Украины: Трамп сделал громкое заявление
09:24 Мощное вооружение и защита от мин: В чем уникальность украинского броневика Отаман (ФОТО, ВИДЕО)
09:17 Портников рассказал, зачем Путину украинский Крым
08:59 Пентагон поставил жесткий ультиматум Турции из-за России
08:33 Кто двойник? Появились фото удивительных изменений Путина за неделю
08:28 Боевики устроили алкотрэш: начудили на пару лет вперед, - блогер
08:26 Дорога смерти: в Генштабе озвучили новые данные об Иловайском котле
28.08.2019 г.
21:42 К Земле летит гигантский астероид: что известно
20:58 Болтон доволен встречами с украинскими коллегами
20:35 Диетолог рассказала, сколько воды нужно пить в день
20:13 Нацбанк планирует снизить учетную ставку до 9%
19:53 Ученые рассказали о полезных свойствах красного вина
19:16 В столице у мужчины взорвалась электронная сигарета
18:53 В Великобритании королева остановила работу парламента: подробности
18:42 Associated Press: В Бразилии из-за лесных пожаров резко возросло количество респираторных заболеваний
17:57 Reuters: США ввели санкции против компаний, связанных с правительством Ирана
17:27 На Черкасчине произошло наглое ограбление экс-депутата
17:10 СБУ разоблачила незаконное производство и сбыт алкогольных напитков
16:55 В Перу индейское племя едва не взяло в заложники членов международной экспедиции
16:32 За восемь месяцев 2019 года малая приватизация принесла государству 870 млн.грн
16:18 Муженко рассказал о главной ошибке в Иловайске
15:57 В столице непривитым детям не будут запрещать посещать учебные заведения
15:40 Ёлкин нарисовал карикатуру на "личную мороженщицу" Путина. Соцсети в восторге
15:39 С переходом Центрэнерго под контроль Коломойского возобновилась "торговля на крови" с РФ, - эксперт
15:35 В Дрогобыче ребенок смог позвонить из-под обломков разрушенного дома и попросил помощи (ВИДЕО)
15:20 Кабмин предусмотрел ряд нововведений для желающих усыновить ребенка
15:04 Из-за санкций Россия продолжает пикировать, ставя галочку над все новыми и новыми антирекордами, - Злой Одессит
15:02 ОПЕК и Трамп: что влияет на курсы валют на этой неделе
15:00 Япония и Южная Корея отменили соглашение об обмене разведданными
14:45 Стало известно, где и когда пройдут украинско-американские учения Rapid Trident-2019
14:31 Украинские атомные электростанции хотят модернизировать до 2024 года
14:15 Медики назвали продукты, провоцирующие развитие онкозаболеваний
14:00 Нерадивые родители будут платить больше: В Украине по новому пересчитают задолженность по алиментам
Все новости »

В Пекине проведена первая дистанционная операция с помощью робота-медика

Главная » Последние новости » Здоровье » В Пекине проведена первая дистанционная операция с помощью робота-медика
 
Печать Отправить на почту

 

 

Китайские медики впервые с помощью робота провели дистанционную операцию. Процедура проходила на расстоянии 136 километров.

В Китае впервые провели дистанционную операцию. Сделать это помог специальный робот-медики. Благодаря 5G-связи информация о ходе операции транслировалась врачам-хирургам, информирует enovosty.com/news.

Медицинская процедура проходила в городе Таньцзинь в Первой центральной горбольнице. Трансляция же осуществлялась экспертам, находящимся в Пекине в больнице Цзишуйтань. Операция была ортопедической. Пациенткой стала 36-летняя женщина. Вся процедура заняла около трех часов.

Пекинские медики также добавили, что пробную операцию на модели они провели всего за 20 минут.

Руководитель ортопедического отделения в Таньцзиньской больнице Цзян Вэньсюэ заявил, что благодаря технологии 5G медики смогут проводить операции на любом расстоянии. Сеть нового поколения гарантирует, что изображения и видео будут стабильными, надежными, четкими и непрерывными.

Читайте: Atlantic Counsil: Москва постепенно становится младшим партнером Пекина

Напомним, что в Китае роботы уже давно начали входить в сферу хирургии. Так, в 2017 году роботизированный стоматолог успешно имплантировал пациенту напечатанные на 3D-принтере зубы.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 8

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Independence Day Show. Раскол по-прежнему есть, но обошлось без драки
Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века
Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
Рынок частных клиник: перезагрузка
Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра
Все статьи


Читайте также

Президент Еврокомиссии нуждается в срочной операции
 США начинает масштабные испытания боевых роботов
В США представили новейшего боевого робота RCV. В чем его сила
 "Гордость пропаганды": Смертоносный роботизированный комплекс “Уран-9” РФ — позорится даже выключенным, - "Злой одессит"
Atlantic Counsil: Москва постепенно становится младшим партнером Пекина
 На европейских фермах малину будут собирать роботы (ВИДЕО)
Эволюция ИИ: роботы станут умнее благодаря специальным перчаткам
 Facebook разрабатывает самообучающихся роботов
Загрузка...

Армия

Противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С»
Бронетранспортер БТР-70
Беспилотный летательный аппарат «Кажан-1»
Зенитный ракетный комплекс С-125-2Д «Печора-2Д»
Вся армия    >>

Персоны

Игорь
КОЛОМОЙСКИЙ
Геннадий
БОГОЛЮБОВ
Вадим
КОЛЕСНИЧЕНКО
Мазепа
ИГОРЬ
Все персоны    >>

Публикации

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Станислав Кондрашов - большой бизнес и черный пиар идут рука об руку

Мнения
Экологическая политика президента должна выстраиваться на фундаменте защиты экологических прав

Экологическая политика президента должна выстраиваться на фундаменте защиты экологических прав

Сегодня Украина является высокорисковой страной, с одним из самых низких показателей продолжительности жизни в Европе в основном по причине огромного ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 