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Ученые: Почему владельцы собак реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями

Главная » Последние новости » Здоровье » Ученые: Почему владельцы собак реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями
 
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Исследователи считают, что собаки благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему людей. Эти животные — отличный стимул вести здоровый образ жизни.

Чешские медики провели масштабное исследование, посвященное собакам. Ученые попытались доказать, что наличие питомца благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, информирует enovosty.com/news.

В эксперименте было задействовано 1769 людей, которые на протяжении своей жизни как минимум раз сталкивались с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Ученые анализировали вес, диету, физическую форму, присутствие вредных привычек, уровень давления, уровень глюкозы, а также измеряли холестерин.

Врачи обратили внимание, что наличие собаки значительно уменьшало риск умереть от нарушений кровеносной системы.

Связано, по мнению чешских исследователей, это с тем, что хозяева собак привыкают вести активный способ жизни. Они часто находятся на свежем воздухе. Помимо этого, присутствие питомца в доме препятствует возникновению социальной изоляции, а также улучшает психическое здоровье.

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В ходе исследования, именно у владельцев собак были зафиксированы самые хороши показатели уровня сахара в крови.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 48

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