Врачи рассказали, каким должен быть рацион после 50
Врачи заявили, что после 50 лет за состоянием своего организма желательно следить тщательно. Если чувствуете любые изменения в самочувствие, обращайте внимание на питание.
Эксперты назвали продукты, которые помогут справится с плохим самочувствием, информирует enovosty.com/news.
Нужно употреблять продукты, которые богаты на клетчатку. Именно она способствует улучшению работы кишечника, улучшает обмен веществ, а также помогает избавится от лишних килограмм.
Также ученые советуют есть бананы, орехи, тыкву, листовые овощи, темный шоколад. В них содержится большое количество магния, необходимого для нормальной работы нервной и сердечно-сосудистой системы.
Специалисты говорят, что нужно также в рацион питания добавлять и продукты с Омегой-3. Рыба, лен и грецкие орехи улучшат состояние кожи и волос, а также полезны для сердца.
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Чтобы не было проблем с холестерином, кушайте йогурт и кефир.
Также необходимо обратить внимание на продукты, богатые кальцием и витаминами группы B, C и D.