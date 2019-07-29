ТОП-3 полезных продукта для работы мозга

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Для того, чтобы улучшить работу мозговой деятельности, главному органу в организме необходима правильная и здоровая «подпитка». Ученые провели ряд исследований и назвали основные продукты, которые особенно полезны для хорошей работы мозга.

Хлеб из цельного зерна, информирует enovosty.com/news.

Глюкоза является главным источником энергии для работы мозговой деятельности. Если ее не хватает в организме, работоспособность человека значительно снижается. Отличным источником глюкозы являются цельнозерновые продукты, такие как хлеб. Они не только насыщают мозг достаточным количеством этого элемента, но и благодаря этому повышают энергию.

Грецкий орех

Практически все орехи полезны для развития мозговой деятельности. Однако лидером является грецкий орех. В нем содержатся витамины Е, В, клетчатку, калий, антиоксиданты. Благодаря этому виду орехов можно улучшить когнитивные процессы головного мозга и память.

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Зелень

Зелень играет немаловажную роль в работе мозга. Особенно ценным является то, что регулярное употребление зелени значительно снижает риски развития слабоумия, которое часто проявляется у людей пожилого возраста. Наиболее полезными можно назвать шпинат, петрушку, укроп, зеленый лук, щавель.