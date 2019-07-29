Назвали профессию, которая уменьшает мозг

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Бельгийские ученые решили выяснить, как профессии влияют на мозг. Оказалось, что у космонавтов после полетов на 3 процента уменьшается количество серого вещества.

Чтобы это доказать эксперты проводили МРТ. Также было установлено, что и белого вещества становится меньше и сама форма головного мозга изменяется, информирует enovosty.com/news.

В ходе исследование выяснили, что серое вещество возвращается к прежнем показателем, а белое нет.

Ученые подчеркнули, что такие процессы можно наблюдать и у шахматистов и программистов, вот только структура мозга остается без изменений.

У шахматистов можно заметить меньший объем серого вещества в затылочно-височной доле. Этот отдел отвечает за представление объектов относительно друг друга. Ученые подчеркивают, что это происходит из-за того, что их мозг просто перерабатывает сенсорную информацию.

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У программисты и лингвисты обычно пользуются теми частями мозга, которые влияют на память, внимание, языковые способности. Но они не используют отдел, отвечающий за логику.