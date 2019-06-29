Минздрав: Почему загар опасен для кожи

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На данный момент многие считают загар обязательным летним атрибутом. Однако медики призывают помнить, что он часто провоцирует возникновение морщин, сухость кожи и даже повышает риск возникновения рака.

На странице Минздрава в Сети появилась информация об особенностях правильного загара, информирует enovosty.com/news.

Медики призывают украинцев всегда защищать свою кожу от ультрафиолета. Данные лучи могут провоцировать мутации, что, в свою очередь, увеличивает вероятность появления рака кожи. В Минздраве отметили, что меланоциты умеют очень быстро делиться и формировать меланому.

Нельзя также забывать, что ультрафиолет очень сушит кожу. Данный процесс получил еще и название фотостарение. Из-за воздействия ультрафиолета происходит активация ферментов, портящих компоненты кожного матрикса. Это объясняет и то, почему человеку так трудно увлажнить тело после пляжа – в коже просто отсутствуют молекулы, удерживающие влагу.

Помимо этого, ультрафиолетовое излучение способно активировать герпес.

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Медики советуют во время пребывания под солнцем использовать солнцезащитные крема. Лучше выбирать продукцию со степенью защиты SPF30 и фильтрами UVA и UVB.