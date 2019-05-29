Медики назвали еще одну причину инфаркта

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Американские специалисты в ходе исследования заявили, что инфаркт может развиться из-за недостаточного ночного отдыха.

Ученые установили как сон связен с работой и общем состоянием здоровья. Для этого они провели исследования, участниками которого стали 24 человека. Возраст добровольцев колебался от 44 до 62 лет и у них не наблюдались проблемы со здоровьем, информирует enovosty.com/news.

Одна часть спала до 9 часов, а остальные от 5 до 7 часов. Затем у них взяли анализ, который помог выяснить, как продолжительность сна влияет на работу организма. Доказано, что если сон продолжается меньше 7 часов, то организм дает сбои, которые негативна сказываются на состоянии сосуд.

У людей чаще наблюдаются воспаления разного характера.