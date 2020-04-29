Солнечные ванны по 10 минут в день снижают вероятность заражения COVID – 19, — ученые

Главная » Последние новости » Здоровье » Солнечные ванны по 10 минут в день снижают вероятность заражения COVID – 19, - ученые Солнечные ванны по 10 минут в день снижают вероятность заражения COVID – 19, - ученые

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Солнечные ванны на протяжении десяти минут способны пополнить запасы витамина D в организме человека и предотвратить риск заражения респираторными инфекциями и коронавирусом, а также избежать тяжелого течения данных заболеваний, - считает австралийский медик Рейчел Нил.

Уверенность в своем предположении доктор Нил подкрепила исследованием, в котором приняли участие 78 тысяч человек, и согласно которому у тех пациентов, у которых уровень витамина D был понижен, те были чаще подвержены инфицированию почти в два раза. Кроме того, они тяжелее переносили болезни нежели те пациенты, у которых витамин D был в пределах нормы, информирует enovosty.com/news.

Также не стоит чрезмерно находиться на солнце, поскольку в этом случае нарушается работа иммунной системы организма в целом.

И хотя нет подтвержденных научных данных относительно воздействия витамина D на коронавирусную инфекцию, практикующие врачи заявили о его воздействии на COVID -19.

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