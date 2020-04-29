Люди с иммунитетом к COVID -19 уже сталкивались с другими типами коронавирусов, — ученые

Главная » Последние новости » Здоровье » Люди с иммунитетом к COVID -19 уже сталкивались с другими типами коронавирусов, - ученые Люди с иммунитетом к COVID -19 уже сталкивались с другими типами коронавирусов, - ученые

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Специалисты немецкой клиники Charite изучили Т лимфоциты, которые в ответе за приобретенный иммунитет и выяснили, что организм пациентов признавал коронавирусную инфекцию, хотя они никогда ранее с ней не сталкивались.

Врачи убеждены, что подобные результаты свидетельствуют о том, что организм этих людей ранее уже сталкивался в различными вирусными заболеваниями вызванными другими типами коронавирусом. , информирует enovosty.com/news.

По мнению специалистов клиники Charite, пока рано говорить о том, что все, кто ранее сталкивался с коронавирусами других типов, вырабатывают иммунитет в новому типу вируса, поскольку в результатах исследований только треть пациентов распознавала COVID -19 и вырабатывая иммунитет.