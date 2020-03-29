Женщина на коленях просит прощения у односельчан, которых заразила коронавирусом (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Женщина на коленях просит прощения у односельчан, которых заразила коронавирусом (ВИДЕО) Женщина на коленях просит прощения у односельчан, которых заразила коронавирусом (ВИДЕО)

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Первая заболевшая на коронавирус женщина на Буковине, стоя на коленях, просила прощение у односельчан села Коленковцы, которых заразила COVID-19.

Елизавета, вернувшись из Италии, не стала придерживаться режима самоизоляции и сразу по приезду ринулась в пучину общественной жизни села, участвуя в многочисленных собрания громады, активно коммуницируя со всеми и даже участвуя в митинге под стенами облсовета, где собирались жители трёх сел, информирует enovosty.com/news.

После у Екатерины и членов ее семьи был диагностирован коронавирус.

Сейчас Екатерина и ее семья здоровы и уже вернулась в деревню. Но односельчане не были радушно настроены встречать Елизавету, поскольку у 14 односельчан также подтвердился диагноз на коронавирус. Кроме того, жители ещё трёх сел находятся на карантине.

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Поначалу в селе царила паника, и многие были злы на соседку за беспечность и халатность, были даже такие, кто грозился поджечь ее дом.

В связи с этим Елизавета записала видеообращение, в котором покаялась и попросила прощение у односельчан, рассказав, что она и ее семья уже не спят несколько ночей ожидая погромов и расправы.

«Я вас прошу, хотите расправиться – вызовите меня в село, убейте, что хотите то и сделайте, только оставьте в покое моих детей. Поверьте, что никакая мама и бабушка не могла принести своим детям и внукам такой страшной беды. И вам не хотела, извините меня», — плакала женщина.

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После видеообращения Елизаветы, многие односельчане поддержали ее, заверив, что ни о какой расправе речи не было. Сейчас в селе многие болеют в легкой форме, тестов всем у кого есть недомогание не делали, многие местные медики также ушли на самоизоляцию.

В сети пользователи поддержали Елизавету, отметив, что женщина не преднамеренно пыталась заразить односельчан. Другие высказали надежду, что случай с Елизаветой послужит хорошим промером всем тем нашим согражданам, кто вернулся из-за рубежа и считает, что самоизоляция это ненужная и бесполезная мера.