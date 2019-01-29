Ученые рассказали, как нужно бросать курить

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Специалисты говорят, что если хотите избавится от пагубной привычки, нужно следовать определенным правилам. Если не будете этого делать, то все усилия будут напрасны.

Если хотите бросить курить начните с системы поощрения. Например, выдержали без сигареты день, купите себе подарок. , информирует enovosty.com/news.

Не забывайте, что сокращения количества сигарет должно идти по плану. Для этого эксперты советуют написать план на листке и повесить на видном месте.

Также хороший способ, чтобы бросить курить, сообщить об этом своим близким. Для вас важна будет их поддержка. Выберете день Х, с которого вы больше не возьмете сигарету в руки.

Эксперты отмечают, что с тягой к никотину помогут справятся конфеты без сахара или жевательная резинка. Кроме этих продуктов, на помощь могут прийти морковь, орехи, яблоки.

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Также специалисты советуют найти людей, которые также хотят избавится от этой зависимости. Для этого можно вступить в тематическую группу или зарегистрироваться на форуме. Люди, которые понимают проблему, смогут всегда дать дельный совет.

Медики советуют желающим бросить курить заниматься спортом или йогой, чтобы расслабится и снять тревожность.