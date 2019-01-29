ТОП-5 самых полезных для сердца продуктов

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Ученые провели масштабное исследование и выяснили, что цельнозерновые продукты снижают риск ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 9 процентов. Медики считают, что в дневной рацион обязательно нужно добавить лебеду, овсяную кашу, макароны из твердых сортов пшеницы, ржаной хлеб, а также коричневый рис.

Холестерин является главным врагом нашего сердца. Он имеет свойство накапливаться в нашем организме и откладываться на стенках сосудов. В результате развивается ишемическая болезнь сердца (ИБС). Со слов ученых, нужно есть бобовые, которые богаты клетчаткой. Они образуют «гель», который снижает усвоения холестерина организмом. В ходе исследования выяснили, что съедая 130 граммов бобовых в день, можно снизить уровень плохого холестерина на 5 процентов, информирует enovosty.com/news.

Диетологи подчеркивают, что для работы сердца важны фрукты и овощи. Кроме клетчатки, в их состав также входит калий, способствующий нормализации кровяного давления.

Медики также советуют добавить в питание и рыбу, богатую омега-3, которая укрепляет сердце. Также в рыбе витамины B6 и B12 необходимые для нормальной работы нашему организму. Доказано, что четыре порции рыбы в неделю снижает риск сердечного приступа на 21%.