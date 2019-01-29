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Определены продукты, «убивающие» мужское здоровье

Главная » Последние новости » Здоровье » Определены продукты, «убивающие» мужское здоровье
 
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Для сохранения здоровья представители сильного пола нуждаются в правильном питании.

Диетологи из разных уголков мира пришли к выводу, что некоторые продукты могут негативно влиять на здоровье мужчин, информирует enovosty.com/news.

Специалисты призывают представителей сильного пола уменьшить потребление следующей еды:

— сои (она провоцирует выработку женских гормонов, а поэтому снижает уровень тестостерона; портит качество и концентрацию сперматозоидов),

— сахара (большое количество сладкого приводит к повышению уровня инсулина, который подавляет выработку тестостерона; снижает иммунитет, провоцирует возникновение грибковых болезней, способствует ожирению и замедляет пищеварительный процесс),

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— соленые и копченые продукты (негативно воздействуют на весь организм, нарушают обмен веществ, провоцируют болезни ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и почек; из-за того, что соль очень медленно выводится из организма – возможны отеки),

— кофе и пиво (в кофеине и пиве содержатся растительные гормоны, напоминающие женские эстрогены),

— энергетические напитки (провоцируют возникновение депрессии, бессонницы, заболевание почек, сердца и печени).


Автор: Катерина Лукьянчук
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