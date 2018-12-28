Назвали причину ночных кошмаров

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Ученые смогли раскрыть тайну ночных кошмаров. Они заявили, что их причина совсем не утешительная.

Отметим, что ученые еще до конца не изучили сны, поэтому они связывали ночные страхи с подсознанием. Другими словами, они считали, что человеческий мозг пытается о чем-то предупредить. Но недавнее открытие пролило свет на этот вопрос. Оказывается, люди, которых очень часто беспокоят ночные кошмары, имеют предрасположенность к заболеванию Паркинсона. , информирует enovosty.com/news.

Специалисты подчеркнули, что все виды кошмаров тесто связанны с работой мозга, но не с психологией, а с медицинскими реалиями. Они добавляют, что память фокусирует только те кошмары, которые снятся в быструю фазу. Это имеет связь с изменениями в областях мозга.

Напомним, что ранее сообщали, что ученые доказали, что нарушения сна может быть ранним признаком развивающейся болезни Альцгеймера.