Доказано, что жизнь после смерти продолжается

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Ученые доказали, что после физической смерти люди продолжают жить. Американские специалисты провели исследование, которое длилось более 50 лет. Эксперты наблюдали за 7 тысяч человек.

Главный автор исследования Майкл Ньютон заставил участников вспомнить фрагменты из прошлой жизни. Для этого он разработал специальный метод регресса, информирует enovosty.com/news.

Отметим, что почти каждый человек, принимавший участие в этом эксперименте, смог рассказать некоторые моменты, которые он переживал в прошлой сознательной жизни. Участники сообщили, что когда наступает смерть, человек проходит через особый тоннель. Но они добавляют, что при рождении шок испытывается больше, чем при пересечение этого тоннеля.

Участники подчеркнули, что они осознавали все, что с ними происходят, когда покидали этот мир. Ученые отмечают, что еще нужно до конца подтвердить все слова сказанные ими, перед тем, как выдвигать теорию о «бессмертных душах».

Ранее писали, что ученые выяснили, какие чувства переполняют человека, когда он чувствует, что уходит в другой мир. Лежа на на смертном одре люди чаще задаются вопросом о смысле жизни, религии и семьи, чем о самой смерти.

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