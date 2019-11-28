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Определены самые полезные продукты зимнего рациона

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Зимой организм нуждается в крепком иммунитете. Поэтому повседневный рацион должен быть разнообразным, питательным и витаминизированным.

В зимний период необходимо проводить коррекцию своего меню. Такого мнения придерживается специалист Немецкого общества по питанию Антье Галь. Для того, чтобы оставаться здоровым, он рекомендует обратить внимание на такие продукты, информирует enovosty.com/news.

Брокколи. Данный сорт капусты способен обеспечить человеку суточную норму витамина С. Также в этом овоще много железа, кальция, калия, а также цинка.

Цикорий. Напиток на основе цикория очень благотворно влияет на кишечник, ведь содержит много инулина. Также в нем много витамина С и каротина.

Чеснок. В зимний период этот овощ позволит сохранить сердечно-сосудистую систему. В зубчиках присутствует также аллицин, известный благодаря своим антиоксидантным свойствам.

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Яблоки. Популярный в нашей стране фрукт, по мнению Антье Галя, обязательно должен присутствовать в доме каждого человека в зимний период. Яблоки отлично насыщают и улучшают пищеварения благодаря наличию пектина в их составе. Также в них много разных минеральных веществ.

Апельсины. Этот цитрусовый фрукт богат витамином С. В холодное время года он является отличным средством профилактики простудных заболеваний.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 463

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