На Землю обрушилась самая сильная в 2019 году магнитная буря

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Солнечная пыль добралась до нашей планеты. Столкнувшись с магнитным полем Земли, она спровоцировала мощнейшую в 2019 году магнитную бурю.

Вчера, 27 сентября, в вечернее время до Земли долетел солнечный ветер и спровоцировал на планете магнитную бурю второго класса. Сегодня геомагнитные колебания окажутся самыми разрушающими. Их могут прочувствовать не только метеочувствительные люди, но и различное техническое оборудование. Пик придется на полдень субботы, информирует enovosty.com/news.

Напомним, ранее сообщалось, что самыми сложными будут 27 и 28 сентября. 29 сентября на Земле сохранится повышенная опасность в связи с магнитной бурей, но уже первого класса.

Сегодня людям необходимо быть предельно осторожными. В пик солнечной активности учащаются случаи сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшается общее состояние, появляются резкие перепады настроения.

Сегодня главное не поддаваться паническим приступам и стараться мыслить позитивно. Этот день благоприятно провести на свежем воздухе, правильно питаться и пить достаточное количество чистой воды. Состояние здоровья начнет улучшаться уже завтра, 29 сентября.

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