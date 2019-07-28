Ученые: Большинство людей не умеют есть яблоки

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Ученые уверены, что большинство людей неправильно едят яблоки. Этот фрукт следует употреблять вместе с огрызком. Именно тогда организм получит наибольшее количество пользы.

Большинство людей не умеют есть яблоки. К такому выводу пришли специалисты Технологического университета Граца, расположенного в Австрии, информирует enovosty.com/news.

В популярных летних фруктах было обнаружено большое количество полезных микроэлементов и бактерий. Употребляя яблоки, по мнению ученых, можно сильно оздоровить весь организм, а особенно желудочно-кишечный тракт. Эксперты подсчитали, что один грамм продукта содержит приблизительно 500 тыс. полезных бактерий.

Было также установлено, что на количество бактерий не влияет то, домашнее либо магазинное яблоко.

Исследования продемонстрировали, что только единицы людей правильно едят фрукт. Оказывается, самые полезные микроорганизмы и пробиотики расположены в сердцевине. Там «живет» 90% полезных бактерий.

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Таким образом, если вы хотите максимально насытить организм полезными веществами, необходимо съедать яблоко целиком, вместе с огрызком.