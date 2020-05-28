Украина начала массовое тестирование на наличие антител к COVID-19

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По информации Центра общественного здоровья Украины, тестирование на наличие антител к COVID-19 стартовало в 7 областях Украины и городе Киеве. На сегодняшний день уже проведено 1355 ИФА тестов.

Так, согласно данных ЦОЗ, тестирование методом иммуноферментного анализа уже проходит в Киеве, Луганской, Харьковской, Херсонской, Винницкой, Донецкой, Закарпатской и Киевской областях. , информирует enovosty.com/news.

Данный метод тестирования позволяет определить наличие антител к коронавирусной инфекции.