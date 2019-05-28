Ученые назвали растения, обладающие противораковыми свойствами

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Фармацевты провели ряд исследований и определили три растения, которые способны бороться с опухолью.

Ученые, представляющие кафедру фармации Национального университета Сингапура, заявили об обнаружении у трех растений противораковых свойств. О своем эксперименте и полученных выводах они сообщили научному изданию Medical News Today, информирует enovosty.com/news.

Для анализа противораковой эффективности исследователи отбирали те растения, которые в народной медицине чаще всего применяют в борьбе со злокачественными опухолями жители Юго-Восточной Азии.

Сингапурские фармацевты анализировали следующие растения: бандикутовую ягоду, балалай гаджу, вампи, шелковочашечника курчавого, вернонию и прутнях трехлистный.

Во время эксперимента использовалась только свежие, неповрежденные и зрелые листочки. Из них сингапурские ученые извлекали полезный экстракт. Далее они изучали влияние полученных экстрактов на онкологические клетки шейки матки, самой матки, печени, толстой кишки, груди, яичников, а также лейкемии.

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В итоге, фармацевты из Сингапурского университета заметили, что ярко выраженная противораковая активность есть у трех растений:

— бандикутовой ягоды,

— вернонии,

— прутняка трехлистного.

Именно с помощью этих растений удалось подавить все вышеназванные очаги раковых клеток.