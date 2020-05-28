Пять правил, которые необходимо соблюдать в ресторане, чтобы не заразиться COVID-19

Главная » Последние новости » Здоровье » Пять правил, которые необходимо соблюдать в ресторане, чтобы не заразиться COVID-19 Пять правил, которые необходимо соблюдать в ресторане, чтобы не заразиться COVID-19

Закрыть Отправить

Посещая места общественного питания важно знать, как защитить себя и близких от возможного инфицирования коронавирусом. Профессор эпидемиологии Нью-Йоркского университета Робин Гершон поделился пятью правилами безопасности при посещении кафе и ресторанов.

Первое и главное правило — это постоянная дезинфекция предметов, к которым часто прикасается человек, а также частое мытьё рук, информирует enovosty.com/news.

Второй важный аспект — это использование одноразовой посуды. Кроме того желательно не прикасаться к общим емкостям с солью и сахаром, а также приправам в ресторане, а просить персонал проносить все вышеперечисленное в одноразовых стиках.

Третье правило, если есть возможность разместится на открытом воздухе, стоит воспользоваться этой возможностью и предпочесть свежий воздух закрытому помещению. Поскольку заполучить инфекцию в плохо проветриваемых помещениях либо там, где работает кондиционер разнося вирусные частицы по залу легче, нежели на свежем воздухе.

Читайте: США в ОБСЕ рассказали о российском оружии на оккупированном Донбассе

Четвёртое, если вы не принимаете пищу, носите маску. Это поможет минимизировать риск заражения как для самого посетителя, так и для персонала заведения.

И пятое правило по-прежнему актуально: не касайтесь лица руками. Прикосновения к поверхностям, к которым до вас прикасалось много людей, подвергает вас риску заражения на COVID-19.